Ο ασταμάτητος Ζακ Λεντέι φόρτωσε το καλάθι της Μπαρτσελόνα και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής της EuroLeague, όμως δεν «έσπασε» το ρεκόρ του με τον Ολυμπιακό.

Ο Καρλίκ Τζόουνς έβαλε το νικητήριο καλάθι για την Παρτίζαν και κατέγραψε σπουδαία εμφάνιση, ο Τι Τζέι Σορτς «διέλυσε» τη στατιστική όμως η Παρί ηττήθηκε, επομένως το πρόσωπο της αγωνιστικής της EuroLeague δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Ζακ Λεντέι.

Ο φόργουορντ της Αρμάνι Μιλάνο υπέγραψε το ηχηρό «διπλό» στην Βαρκελώνη με 33 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 6/10 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 8 κερδισμένα φάουλ για να συγκεντρώσει 37 βαθμούς αξιολόγησης σε 31:59'.

Αυτοί οι αριθμοί αρκούσαν να τον αναδείξουν κορυφαίο για την 15η αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όμως βάσει αριθμών δεν ήταν η καλύτερη εμφάνιση που έχει σημειώσει, μιας και παραμένουν ακόμα άπιαστοι οι 42 βαθμοί που είχε καταγράψει με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ματς με την Μπούντουτσνοστ στο ΣΕΦ τον Νοέμβριο του 2018.

Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Αμερικανός ψηλός είχε μετρήσει 28 πόντους με 7/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 0 λάθη και 8 κερδισμένα φάουλ σε μόλις 21:16'.

