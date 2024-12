Η Παρτίζαν ήταν η μεγάλη νικήτρια στο νέτρμπι κόντρα στην Άλμπα και αφού επικράτησε πολύ δύσκολα με 91-90 μέσα στο Βερολίνο.

Στη 15η αγωνιστική της Euroleague, η Άλμπα Βερολίνου υποδέχτηκε την Παρτίζαν. Ύστερα από ένα παιχνίδι του οποίου το φινάλε ήταν πραγματικό «θρίλερ», οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πανηγύρισαν τη νίκη με 91-90, παραμένοντας για πέμπτο σερί ματς μακριά από την ήττα.

Ο σύλλογος από τη Σερβία πλέον βρίσκεται στο 7-8 ενώ οι Γερμανοί έπεσαν στο 3-12.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι δύο ομάδες άρχισαν με τις διαφορές μεταξύ τους να παραμένουν μικρές σε όλη τη διάρκειά της. Η Παρτίζαν ήταν εκείνη που στο τέλος μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα με τρίποντο του Ντουέιν Γουάσινγκτον για το 30-28.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το παιχνίδι συνέχισε να είναι ντέρμπι. Στο 5:13 το σκορ ήταν στο 38-38 ενώ οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ανοίξουν τη διαφορά και πήγαν στα αποδυτήρια όντας στο +5 με 51-46, σκορ το οποίο διαμορφώθηκε μάλιστα μετά δίποντο του Ντέλοου στο τέλος του πρώτου μισού.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ότι η αναμέτρηση θα συνεχίσει να είναι ντέρμπι αφού στα 5 λεπτά το σκορ ήταν 59-58 υπέρ της Παρτίζαν. Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέβασαν ρυθμό και μπόρεσαν να χτίσουν διαφορά 10 πόντων και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 74-64.

Η Άλμπα φάνηκε ότι είχε σκοπό να μην πέσει χωρίς μάχη και προσπάθησε να βγάλει αντίδραση ώστε να μπει ξανά στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Στο 6:58 πριν από τη λήξη ο Γιόνας Ματίσεκ έκανε το 73-78, με τους Γερμανούς να μπαίνουν στο τελευταίο δίλεπτο με τη διαφορά στο -1 (84-83).

Ο ΜακΚόρμακ με βολές έκανε την ανατροπή για το 85-84 και στη συνέχεια ο Σνάιντερ με τρίποντο έκανε το 88-84, αναγκάζοντας τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να καλέσει time out. Στα 31 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ματς ο Κάρλικ Τζόουνς έβαλε ξανά σε θέση οδηγού την Παρτίζαν και ένα ακόμη time out έβαλε στοπ στη ροή του αγώνα (89-88).

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στα 10,9" έκανε το πέμπτο του φάουλ και έστειλε τον ΚαΚόρμακ στη γραμμή των βολών. Η πρώτη ήταν άστοχη, σε αντίθεση με τη δεύτερη (89-89). Ο Κάρλικ Τζόουνς βρήκε μεγάλο δίποντο 1,7" πριν από τη λήξη για το 91-89. Μετά από ένα ακόμη time out ο ΜακΚόρμακ πήρε φάουλ πάνω στην επαναφορά. Ο ίδιος έχασε την πρώτη βολή, πήγε να χάσει τη δεύτερη αλλά η μπάλα του έκανε «περίεργα παιχνίδια» και κατέληξε σε εύστοχη για το 91-90. Στα 0,7" πριν το τέλος της περιόδου, ο Ντέιβις έχασε την πρώτη βολή, στη δεύτερη απλά πέταξε τη μπάλα, η Άλμπα δεν μπόρεσε να βρει καλάθι και έτσι οι Σέρβοι συνέχισαν το αήττητο σερί τους.

