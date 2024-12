ΛεΝτέι μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα: «Ο πατέρας μου ήταν μαζί μου σήμερα» (vid)

Ο Ζακ ΛεΝτέι μετά τη μεγάλη εμφάνιση και νίκη κόντρα στη Μπαρτσελόνα ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος.

Ο Ζακ ΛεΝτέι κατάφερε να βοηθήσει την Αρμάνι Μιλάνο ώστε να πάρει την εκτός έδρας νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 94-81, έχοντας σημειώσει συνολικά 33 πόντους σε 31:59 λεπτά εντός παρκέ.

Ο ίδιος, στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης φάνηκε αρκετά φορτισμένος συναισθηματικά καθώς αναφέρθηκε στον πατέρα του ο οποίος είχε πεθάνει αμέσως μετά την τελευταία φορά όπου είχε παίξει στο συγκεκριμένο γήπεδο.

«Ο πατέρας μου ήταν μαζί μου σήμερα. Την τελευταία φορά σε αυτό το γήπεδο έπρεπε να φύγω, γιατί είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Τρελό παιχνίδι. Μπόρεσα να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου, οι συμπαίκτες μου με βοήθησαν»

