Ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ από κορυφαίος έγινε... μοιραίος για την Άλμπα, αφού πρώτα αστόχησε σε βολή και στη συνέχεια δεν κατάφερε να χάσει τη δεύτερη, στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς με την Παρτίζαν.

Η Άλμπα πήγε για μία επική ανατροπή στο Βερολίνο επί της Παρτίζαν για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά ο καλύτερός της παίκτης, ο Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ τα έκανε... θάλασσα στο φινάλε.

Ο σέντερ των Γερμανών πήρε ζευγάρι βολών με 1.6'' για το τέλος, ενώ η Παρτίζαν είχε προβάδισμα με 89-91. Ωστόσο έχασε την πρώτη βολή και έτσι έπρεπε να χάσει τη δεύτερη για να ψάξει επιθετικό ριμπάουντ η ομάδα του.

Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε, αλλά η μπάλα έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι στη στεφάνη και κατέληξε στο καλάθι, κάνοντας το 90-91 και έτσι η Άλμπα έχασε την ευκαιρία της.

