Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Δημήτρης Μωραΐτης άφησαν για λίγο το παρκέ και έκαναν... δενδροφύτευση.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR σε συνεργασία με χορηγό του στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Euroleague, ONE TEAM, προχώρησε σε δενδροφύτευση στον περιβάλλοντα του ΟΑΚΑ.

Σε αυτή βρέθηκαν μαζί με τους αθλητές των Special Olympics Hellas (και τους συνοδούς τους), οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Δημήτρης Μωραΐτης και Κώστας Αντετοκούνμπο ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης «εμφανίστηκε» μέσα από βιντεοκλήση.

Κοινή δράση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και Portobello’s για το ONE TEAM

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Euroleague, ONE TEAM, σε συνεργασία με τον χορηγό της, το Portobello’s, και την αμέριστη συμπαράσταση του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού οργανισμού, We4All, προχώρησε σε δενδροφύτευση στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (09/12) οι αθλητές των Special Olympics Hellas μαζί με τους πρεσβευτές του προγράμματος, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Δημήτρη Μωραΐτη, αλλά και τον Κώστα Αντετοκούνμπο φύτεψαν δεκάδες δέντρα ενισχύοντας τον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ.

Μάλιστα, αισθητή έκανε την παρουσία του και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, συνομιλώντας με βιντεοκλήση με τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δράσης.

Οι καλαθοσφαιριστές του Παναθηναϊκού AKTOR συμμετείχαν με ιδιαίτερο ζήλο στη δενδροφύτευση, ενώ μαζί με τους προπονητές του προγράμματος και το We4All μοιράστηκαν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με το περιβάλλον, προσφέροντας παράλληλα μεγάλη χαρά στους αθλητές των Special Olympics Hellas.

Τα καταστήματα Portobello’s με τη στήριξή τους συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης στο ΟΑΚΑ, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία προβάλλοντας με τον κατάλληλο τρόπο τα ιδανικά του προγράμματος του ONE TEAM. Αυτή η συλλογική πρωτοβουλία λειτουργεί ως μία ισχυρή και πρακτική επίδειξη των αξιών που στοχεύουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στους συμμετέχοντες.

𝗢𝗻𝗲 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗦𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘅 𝗧𝗿𝗲𝗲 𝗣𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 🌳💚



Teamwork goes beyond the court!



Our players and ONE TEAM participants discovered environmental lessons and practiced their planting skills!



