Ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε μόνος του μπροστά από το καλάθι της Παρί και είχε την ευκαιρία να μειώσει στον πόντο για τον Ολυμπιακό αλλά τελικά... αστόχησε!

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ την Παρί για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς όπου οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη είχαν την ευκαιρία να πάρουν την πρώτη θέση στη βαθμολογική κατάταξη.

Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, μόνος του μπροστά από το καλάθι της γαλλικής ομάδας. Ο ίδιος ωστόσο δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε αυτό και έτσι η διαφορά παρέμεινε στο +3 υπέρ των φιλοξενούμενων (34-31).

Real hoopers know how hard an open layup can be... pic.twitter.com/65E49RXV85