Ο Εβάν Φουρνιέ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, κέρδισε και το φάουλ, πέτυχε και την βολή και έβαλε... φωτιά στο ΣΕΦ, κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Παρί.

Ολυμπιακός και Παρί αναμετρώνται στο ΣΕΦ στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Εβάν Φουρνιέ να πατάει γκάζι από νωρίς βοηθώντας σημαντικά την ομάδα του να χτίσει το απαραίτητο μομέντουμ.

Ο Γάλλος διεθνής γκαρντ κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης πέτυχε «γκολ-φάουλ» μετά από προσπάθεια έξω από την γραμμή των 6,75μ ξεσηκώνοντας τους φίλους των «ερυθρόλευκων».

Ο Φουρνιέ πρόλαβε να πετύχει στα πρώτα 7 λεπτά συμμετοχής του 9 πόντους και είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο πίσω μόνο από τον Σάσα Βεζένκοβ (10 πόντοι).

Need a BIG bucket? @EvanFourmizz is always ready!



HUGE 4-point play, even bigger reaction🎯@Olympiacos_BC | #EveryGameMatters pic.twitter.com/YpPY2VLqao