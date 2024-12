Ο Μόουζες Ράιτ ήταν μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού στο τελετουργικό των «ερυθρόλευκων» πριν το ματς με την Παρί.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την εντυπωσιακή μέχρι στιγμής Παρί, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, σε ένα ματς όπου αν οι «ερυθρόλευκοι» βάλουν στοπ στο σερί των Γάλλων, θα βρεθούν στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης.

Όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο το οποίο δημοσίευσε η ομάδα του Πειραιά, στο τελετουργικό πριν βγουν στο παρκέ οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρισκόταν και ο Μόουζες Ράιτ!

Μάλιστα, όταν βγήκε και αυτός με τη σειρά του ώστε να πάρει τη θέση του μαζί με τους υπόλοιπους απόντες, γνώρισε την αποθέωση από όλους όσοι βρίσκονται στο ΣΕΦ.

Look who is back with us!!!! 😊😊😊@mant12_



Let’s do this!!! ✊🏽✊🏽✊🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/KfOrX9V34z