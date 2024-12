To Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στη νίκη της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό και τη... ζημιά που έκανε o Κάρλικ Τζόουνς και ο Μαρίνκοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ίσως την χειρότερη φετινή εμφάνιση μέσα στην έδρα της Παρτίζαν και γνώρισε την ήττα με 91-73. Η ομάδα του Αταμάν... πληγώθηκε από τους παίκτες του Ομπράντοβιτς και απομακρύνθηκε από την κορυφή.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Instat στέκεται σε ορισμένες παραμέτρους που έφεραν την άνετη νίκη των Σέρβων. Ο παράγοντας Κάρλικ Τζόουνς, τα catch n' shoot τρίποντα και η τρίτη περίοδος που το τριφύλλι θα θέλει να ξεχάσει.

Το pick n' rolls handler του Τζόουνς

Ο Κάρλικ Τζόουνς ήταν εκείνος που πλήγωσε περισσότερο από κάθε άλλον τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης από το Νότιο Σουδάν ήταν πρώτος σκόρερ της Παρτίζαν στο ματς και το κοντέρ έγραψε 18 πόντους και 4 ασίστ. Δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού και τη διέσπασε αρκετές φορές.

Ο Τζόουνς ήταν pick n' roll maestro κόντρα στους πράσινους. Ο Σουδανός βρήκε τους 9 από τους 18 πόντους τους μετά από pick n' roll συνεργασίες όπως βλέπετε και στο παραπάνω γράφημα του Hudlinstat. Έπαιρνε έξοχα το screen και εκτελούσε με ποικιλία. Σε δύο περιπτώσεις έφτασε βαθιά μέσα στη ρακέτα και τελείωσε με όμορφα lay up τη φάση μετά το screen των συμπαικτών του. Σε άλλο ένα play βρήκε σουτ μέσης απόστασης μετά από pick n' roll, ενώ ευστόχησε και σε stepback τρίποντο.

Ήταν ο... εκτελεστής παίζοντας το pick n' roll, βάζοντας σε ανισορροπία την άμυνα των πράσινων. Σχετικά με τις τέσσερις ασίστ που έδωσε, οι δύο εξ αυτών ήταν όμορφες συνεργασίες με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Είχε μια ασίστ στην επαναφορά στον Μπράουν και άλλη μια στο transition για το καλάθι του Μπόνγκα.

Τα σουτ του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός τα... έσπασε κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Στο τρίτο δεκάλεπτο λοιπόν οι πράσινοι σούταραν με 2/8 τρίποντα. Αλλά το χειρότερο είναι πως είχαν και 3/9 δίποντα. Η αστοχία στοίχισε στην ομάδα του Αταμάν και η Παρτίζαν πήρε ψυχολογία πριν μπει στην καθοριστική τέταρτη περίοδος.

Μόνο στις catch n' shoot εκτελέσεις τα πήγε καλά όπου είχε 3/4 προσπάθειες. Σε όλα τα άλλα υπήρχαν θέματα. Είχε 0/4 τρίποντα μετά από pick n' roll συνεργασία. Σούταρε με 0/2 μετά από hand off. Γενικά δυσκολεύτηκε πολύ και είναι ένας σημαντικός λόγος που στο τέλος έχασε και το ματς.

Αυτή η τρίτη περίοδος έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της Παρτίζαν που στο διάστημα αυτό είχε 3/5 τρίποντα και 3/7 δίποντα. Πολύ πιο... οικονομική από το τριφύλλι.

Vanja Marinković sets the Belgrade Arena on FIRE with 3 threes back to back🔥@PartizanBC pic.twitter.com/lHouDu881X