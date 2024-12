Ιδιαίτερο το παιχνίδι κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τον Κώστα Σλούκα καθώς ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έφτασε τις 400 συμμετοχές στην EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε μια δραματική νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα με 90-89 το βράδυ της Τρίτης (03/12) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Κώστας Σλούκας έβαλε το λιθαράκι του με 6 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε ένα παιχνίδι που έγραψε ιστορία.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» έφτασε τις 400 συμμετοχές στην καριέρα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, όντας μόλις ο 4ος που το πετυχαίνει στα χρονικά μετά τους Κάιλ Χάινς (425), Σέρχιο Γιουλ (420) και Σέρχιο Ροντρίγκεθ (405).

Έχοντας τη δυνατότητα να ανέβει ακόμα περισσότερο στη σχετική λίστα, μιας και μόνο ο Σέρχιο Γιουλ παραμένει στην ενεργό δράση, ο Κώστας Σλούκας έχει καταγράψει 210 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, 143 με την Φενέρμπαχτσε και 47 με τον Παναθηναϊκό.

