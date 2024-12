Ολυμπιακός: Το όμορφο κλίμα στο Πριγκιπάτο με τους παίκτες της Μονακό και τα... πηγαδάκια (vid)

Σε πολύ όμορφο κλίμα τα είπαν οι παίκτες του Ολυμπιακού με εκείνους της Μονακό και τον Βασίλη Σπανούλη.

Αρκετά... πηγαδάκια είχαμε στη Γαλλία πριν το αποψινό ματς (20:00) το Ολυμπιακού με την Μονακό. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην το κάνουν οι άνθρωποι της Εθνικής, ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες της Επίσημης Αγαπημένης.

Ο Μπαρτζώκας τα... είπε με τον Μάικ Τζέιμς, ο Παπαγιάννης με τον Γουόκαπ, με τον Παπανικολάου και άλλους παίκτες των ερυθρολεύκων. Πολύ όμορφο κλίμα πριν το ματς στο Πριγκιπάτο.

Η κόκκινη ΚΑΕ παρουσίασε όλη τη διαδρομή και το ταξίδι μέχρι το Πριγκιπάτο.

