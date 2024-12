Ο Κέντριν Ναν εκτέλεσε από τα 15 και τα 11 μέτρα στα δύο τρίποντα του στο τέλος των περιόδων.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το θρίλερ κόντρα στη Μπαρτσελόνα με 90-89, αφού ο Ναν ήταν απολαυστικός με ρεκόρ καριέρας και 29 πόντους και μεγάλα τρίποντα από το... σπίτι του στο τέλος της πρώτης και τρίτης περιόδου.

Σύμφωνα με την NOVA, το πρώτο του τρίποντο του Ναν ήταν από τα 15 μέτρα απόσταση (πίσω από το κέντρο), ενώ το τρίποντο που πέτυχε στο τέλος της τρίτης περιόδου προήλθε από τα εννιά μέτρα.

Τι άλλο να κάνει ο Αμερικανός γκαρντ!

Kendrick Nunn can do EVERYTHING pt.3 😳🤯



Nunn beats the 1st, 2nd and 3rd quarter buzzers#MotorolaMagicMoments @motorola pic.twitter.com/tEdSJ5UzkQ