Ο Κέντρικ Ναν ήταν απολαυστικός απέναντι στη Μπαρτσελόνα και έκανε ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα το... πίστεψε αρκετές φορές μέσα στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά οι πράσινοι έχουν στο ρόστερ τους, τον σπουδαίο παίκτη, Κέντρικ Ναν. Ο σταρ του τριφυλλιού έκανε το κορυφαίο ματς του στη Euroleague και πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 29 πόντους στη νίκη θρίλερ της ομάδας του Αταμάν.

Ο Αμερικανός είχε 6/8 διποντα, 5/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 22 στην αξιολόγηση, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ. Πέτυχε δύο τρίποντα από το κέντρο στο τέλος δύο περιόδων, ενώ πέτυχε buzzer beater δίποντο στην δεύτερη περίοδο.

Απίστευτος Κέντρικ Ναν, εκπληκτικός

Kendrick Nunn can do EVERYTHING pt.3 😳🤯



Nunn beats the 1st, 2nd and 3rd quarter buzzers#MotorolaMagicMoments @motorola pic.twitter.com/tEdSJ5UzkQ