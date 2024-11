Το Gazzetta εξηγεί τον κανονισμό χάρη στον οποίο μέτρησε σωστά το καλάθι του Κέντρικ Ναν παρά το αντιαθλητικό του φάουλ στον Άλφα Ντιαλό.

Η Μονακό κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με 88-91 και έτσι ο Βασίλης Σπανούλης πραγματοποίησε θετικό ντεμπούτο σε πάγκο της Euroleague. Το παιχνίδι είχε αρκετή ένταση με κορυφαία στιγμή τέτοιας, τη φάση στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Με 8:37 να μένουν για τη λήξη του ημιχρόνου ο Κέντρικ Ναν χτύπησε εκτός φάσης τον Αλφα Ντιαλό ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Οι διαιτητές δεν σφύριξαν κάτι και ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έχοντας αποκτήσει πλεονέκτημα πήρε τη μπάλα και ισοφάρισε σε 30-30.

Οι διαιτητές σταμάτησαν στην πρώτη διακοπή προκειμένου να εξετάσουν τη φάση για act of violence και μετά από εξέταση του βίντεο έδωσαν αντιαθλητικό φάουλ στον Ναν, χρεώσαν με τεχνική ποινή τον Ντιαλό για την αντίδρασή του όταν σηκώθηκε από το παρκέ και δεν ακύρωσαν το καλάθι που είχε ακολουθήσει.

