Ένταση προκλήθηκε μεταξύ Ντιαλό και Ναν, με τον πρώτο να χρεώνεται με τεχνική ποινή και τον δεύτερο να παίρνει αντιαθλητικό φάουλ.

Άναψαν τα αίματα στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μονακό. Ο Ναν με το χέρι του σώριασε τον Ντιαλό (τον βρήκε στο πρόσωπο) στο έδαφος και σκόραρε για το 30-30. Στη συνέχεια ο Ντιαλό νευριασμένος σηκώθηκε και παραλίγο να έχουμε σύρραξη την οποία απέτρεψαν οι ψυχραιμότεροι. Τελικά οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση για act of violence ,με τον Ναν να χρεώνεται με αντιθλητικό φάουλ και τον Ντιαλό με τεχνική ποινή.

Το καλάθι του Ναν μέτρησε σωστά. Μπορει ο παίκτης να αποκτά πλεονέκτημα με αυτή την ενέργεια, αλλά ο γκαρντ του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για act of violence. Άρα σωστά μέτρησε.

