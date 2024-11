Ο Αντρέας Ομπστ έγραψε ιστορία με 11 εύστοχα τρίποντα απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Τι συμβαίνει όμως όταν αποφασίζει στην προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου να εκτελέσει με το κακό του χέρι, το αριστερό;

Εδώ και μία ημέρα ο Αντρέας Ομπστ έγινε και με τη βούλα απόλυτος ρέκορντμαν. Τα 11 τρίποντα στα οποία ευστόχησε απέναντι στην Μπαρτσελόνα, τον τοποθέτησαν στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα σε μία βραδιά, ξεπερνώντας τους Λάρκιν, Έρικσον και Γκάουντλοκ.

Η ερώτηση που είχε θέσει πριν από μερικούς μήνες στο twitter της η Μπάγερν, μπορεί να μην απαντήθηκε πλήρως, αλλά σίγουρα όσοι είχαν αμφιβολίες για το αν ο Ομπστ ανήκει στη συζήτηση για τον καλύτερο σουτέρ στην Ευρώπη, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν.

Στις 15 Μαΐου οι Βαυαροί είχαν ποστάρει στον λογαριασμό τους στο twitter ένα βίντεο από την προπόνηση του Ομπστ. Ο οποίος ευστόχησε σε δέκα τρίποντα από την κορυφή της ρακέτας. Μέχρι εδώ όλα καλά. Στο ίδιο βίντεο όμως αλλάζει χέρι. Και ευστοχεί σε άλλα δέκα συνεχόμενα με το αριστερό, το κακό του. Μάλιστα το κάνει με φυσική ροή, να μοιάζει πολύ εύκολο.

🤯 You'll have a hard time grasping THIS



Is Andreas Obst the best Euro Shooter?#3pointer #lefty #FCBayernBasketball pic.twitter.com/nPEB7nlPeg