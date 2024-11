Το 11ο εύστοχο τρίποντο του Αντρέας Ομπστ στο παιχνίδι της Μπάγερν με την Μπαρτσελόνα θα είναι και αυτό που θα θυμάται για μία ζωή ο Γερμανός, γράφοντας ένα απίθανο ρεκόρ.

Από τις 22 Νοεμβρίου του 2024, ο Αντρέας Ομπστ έγινε ο απόλυτος ρέκορντμαν της EuroLeague, όσον αφορά την επίδοση από το τρίποντο. Ο Γερμανός σκόραρε 11, τα περισσότερα σε ένα παιχνίδι από κάθε άλλον, ξεπερνώντας τους Λάρκιν, Γκάουντλοκ και Έρικσον που πέτυχαν 10 στο παρελθόν.

Για να το πετύχει, βέβαια, αυτό στη νίκη της Μπάγερν επί της Μπαρτσελόνα, ο Ομπστ... αγχώθηκε. Αφού μπορεί μεν να ισοφάρισε με 10 την επίδοση των προηγούμενων από την τρίτη κιόλας περίοδο, αλλά χρειάστηκε να περιμένει να εκτελέσει το επόμενο εύστοχό του περίπου 35'' πριν το φινάλε.

Σε μια προσωπική φάση, ο Ομπστ το κυνήγησε και το πέτυχε. Θα θυμάται αυτό το παιχνίδι και το συγκεκριμένο σουτ για μια ζωή.

A new chapter in EuroLeague history! 📰 🚨@Fruit_96 breaks the all-time Euroleague record for most three-pointers made in a single game! 👌🏀 pic.twitter.com/wyLa1WcGCK