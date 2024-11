Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην «Zalgirio Arena» πριν το Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός, με τους Ultras των Λιθουανών να... υποδέχονται όχι και τόσο φιλικά τον δήμαρχο του Κάουνας.

Η Ζάλγκιρις επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR με 84-77 το βράδυ της Παρασκευής (22/11) στο Κάουνας για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, χαρίζοντας μια όμορφη μπασκετική βραδιά στο πάντα δυναμικό κοινό της.

Ωστόσο, τα παρατράγουδα στην εξέδρα την έλειψαν, με τον δήμαρχο του Κάουνας να αποτελεί τον αρνητικό πρωταγωνιστή των όσων διαδραματίστηκαν πριν το τζάμπολ με την ελληνική ομάδα.

Ο λόγος για τον Βισάλντας Ματιγιοσάιτις ο οποίος για πολλούς, και δη τους οπαδούς της Ζάλγκιρις, αποτελεί «κόκκινο πανί» ένεκα των καλών σχέσεων που διατηρεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όταν ο Ματιγιοσάιτις πλησίασε το μέρος της κερκίδας της «Zalgirio Arena» με τους οργανωμένους οπαδούς, αυτοί φρόντισαν να τον υποδεχτούν με κάθε άλλο παρά φιλικό τρόπο, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα και κάνοντας άσεμνες χειρονομίες μπροστά στον πρόσωπό του, εν τη παρουσία της συζύγου του η οποία αντιμετώπισε τις εν λόγω αντιδράσεις με ειρωνική στάση.

«Π@@@@ των Ρώσων», φώναζαν οι Ultras της Ζάλγκιρις προς τον πρόεδρο της πόλης τους, θέλοντας να υπενθυμίσουν τις καλές σχέσεις που έχει με την Ρωσία, την ώρα που ο ίδιος προσπαθούσε να διατηρηθεί ατάραχος.

Kaunas mayor and owner of "Vici" who still deals with ruzzians came to a "Žalgiris" game....let's just say he is not very popular.... "Crab is a ruzzian whore! Hey hey" pic.twitter.com/0Q3MDncMpo