Ο Ντίνος Μήτογλου σημείωσε τους πρώτους του πόντους κόντρα στη Ζάλγκιρις με εντυπωσιακό τελείωμα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε τη Ζάλγκιρις Κάουνας στη Λιθουανία στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague, σε ένα ματς όπου στον πάγκο του «τριφυλλιού» βρισκόταν ο Χρήστος Σερέλης καθώς ο Εργκίν Αταμάν ήταν στο ματς της Τουρκίας με την Ουγγαρία.

Ο Ντίνος Μήτογλου, λίγα λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, σημείωσε τους πρώτους του πόντους με αρκετά εντυπωσιακό τρόπο. Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε τη μπάλα από τη γωνία, «διάβασε» το κενό στην άμυνα και πήγε για το ανάποδο κάρφωμα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο σε 25-16.

