Η Euroleague δημοσίευσε video από το play που έβγαλε το τρίποντο νίκης του Χέις Ντέιβις κόντρα στη Βίρτους. Σχεδιάστηκε από τον υπέροχα από τον Σάρας στο timeout και εκτελέστηκε από τους παίκτες του.

Η Φενέρ δραπέτευσε με το διπλό απο την έδρα της Βίρτους. Ο Χέις Ντέιβις έβαλε το μεγάλο τρίποντο για να προσπεράσει η ομάδα του Σάρας για το 82-84 στα τελευταία δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να πάρει το ματς.

Όμως το συγκεκριμένο play σχεδιάστηκε από τον Γιασικεβίτσιους κατά τη διάρκεια του timeout και εκτελέστηκε άψογα από τους παίκτες του στο παρκέ. Ο Γκούντουριτς πήρε τη μπάλα, ο Ζάγκαρς έκανε το cut για να μπερδέψει την άμυνα (χωρίς να πάρει τη μπάλα), ο Μπιμπέροβιτς ήταν στη γωνία για τρεις και ο Χέις Ντέιβις δέχθηκε την πάσα του Σέρβου για να σηκωθεί από τις 45 μοίρες και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Μέγας Σάρας, σπουδαίο play, άρτια εκτέλεση από τους παίκτες του! Μεγάλη νίκη η Φενέρ που τη διατήρησε στην κορυφή.

Saras draws for the win 👀



ATO play by @FBBasketbol 🟡🔵 pic.twitter.com/DK2EfNZrf5