Ο Τζέριαν Γκραντ έκανε τα πάντα στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με τη Βίρτους στην Μπολόνια, σκοράροντας κρίσιμο τρίποντο, μοιράζοντας ασίστ στον Ματίας Λεσόρ και κλειδώνοντας τη νίκη του Παναθηναϊκού από τη γραμμή των βολών!

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε σπουδαία νίκη στην Μπολόνια, επικρατώντας της Βίρτους με 77-82 και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Τζέριαν Γκραντ.

Ο Αμερικανός γκαρντ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρώπης, έχοντας κομβική συμβολή στην έβδομη φετινή νίκη των «πράσινων».

Ο Γκραντ γέμισε τη stat-line του με 11 πόντους (0/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές), τέσσερις ασίστ, ένα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και τέσσερα κερδισμένα φάουλ στα 28:07 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς στο PIR.

Κυρίως όμως εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή στο τελευταίο λεπτό με ένα μεγάλο τρίποντο, μία ασίστ «πάρε-κάρφωσε» στον Ματίας Λεσόρ και δύο βολές.

Αρχικώς, ο Αμερικανός ευστόχησε σε τρίποντο για το 72-75 στα 66", δίνοντας μεγάλη «ανάσα» στον Παναθηναϊκό.

Ο Κορντινιέ μείωσε σε 74-75 και ο Γκραντ έδωσε την ασίστ στον Λεσόρ που τελείωσε τη φάση για το 74-77 στα 27".

Ο Μπελινέλι αστόχησε σε τρίποντο, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού μάζεψε το αμυντικό ριμπάουντ, κέρδισε φάουλ από τον Κορντινιέ στα 13" και έδωσε... μαξιλαράκι πέντε πόντων στον Παναθηναϊκό, κάνοντας το 74-79 από τη γραμμή των βολών και κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη.

.@JerianGrant hits a HUGE three for the lead 🤯



