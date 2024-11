Η εξερεύνηση της Αθήνας συνεχίζεται από τον Εβάν Φουρνιέ ο οποίος αυτήν τη φορά ρώτησε στα social media για τα καλύτερα αξιοθέατα της ελληνικής πρωτεύουσας.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν καταλυτικός με μεγάλα σουτ σε ένα ακόμα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, συμβάλλοντας τα μέγιστα για το «διπλό» με 94-91 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι το βράδυ της Πέμπτης (14/11).

Εκτός των άλλων, ο Γάλλος σταρ είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρωτώντας κατά καιρούς τη γνώμη των Ελλήνων ακόλουθών του μεταξύ άλλων για τον καλύτερο κουρέα ή το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας.

Αυτή τη φορά, ο γκαρντ/φόργουορντ των Πειραιωτών αναρωτήθηκε για τα καλύτερα αξιοθέατα, τα μουσεία και τα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί στην ελληνική πρωτεύουσα, παίρνοντας για ακόμα μια φορά αρκετές απαντήσεις από τους χρήστες του «X» (σ.σ. πρώην Twitter).

Best sight seeing, places to visit, museum etc on a day off in Athens?