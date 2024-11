Ο Σέιμπεν Λι μπήκε ξαφνικά στον κόσμο της Euroleague ωστόσο έχει ήδη κάνει γνωστό το όνομά του. Το Gazzetta σας παρουσιάζει ποίος είναι ο Αμερικάνος γκαρντ (1,88μ.) που θα βρεθεί αντίπαλος του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην τρέχουσα «διαβολοβδομάδα».

Με τη δράση στη μπασκετική σκηνή της Ευρώπης να συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, έφτασε η ώρα για μία ακόμα «διαβολοβδομάδα». Μάλιστα, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το «τριφύλλι» να υποδέχεται το σύνολο του Οντέντ Κάτας απόψε, Τρίτη (12/11, 21:15) ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στο Βελιγράδι για το ματς της Πέμπτης (14/11, 20:00).

Μπορεί η κατάσταση που επικρατεί εδώ και έναν χρόνο περίπου στο Ισραήλ να έχει δημιουργήσει ως έναν βαθμό προβλήματα και δυσκολίες στην ιστορική ομάδα της Euroleague, ωστόσο το τελευταίο διάστημα ένας παίκτης της έχει μαζέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

Ο λόγος για τον Σέιμπεν Λι, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και από τις πρώτες του στιγμές στο παρκέ με τη φανέλα της Μακάμπι, εντυπωσίασε και κέντρισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Το Gazzetta, με αφορμή τους αγώνες που θα δώσει κόντρα στους δύο «αιώνιους» σας παρουσιάζει ποίος είναι αυτός ο παίκτης αλλά και τι έχει καταφέρει έως τώρα στην Euroleague με τη βοήθεια της InStat.

Ο Σέιμπεν Λι γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου του 1999 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι και από μικρή ηλικία είχε άμεση σχέση με τον αθλητισμό καθώς ο πατέρας του (Αμπ Λι) αγωνιζόταν μέχρι και το 2000 στο NFL, το εθνικό πρωτάθλημα αμερικάνικου ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ωστόσο αποφάσισε να ασχοληθεί με το μπάσκετ και από μικρός φάνηκε πως… το κατέχει το άθλημα καθώς από τα πρώτα του κιόλας χρόνια τόσο στο λύκειο όσο και στο κολέγιο είδε το όνομά του να βρίσκεται μέσα σε μερικές από τις κορυφαίες πεντάδες των εκάστοτε πρωταθλημάτων.

Το 2020 μερικά γνώριμα ονόματα επιλέχθηκαν από τις ομάδες του NBA στο draft. Ενδεικτικά, στην πρώτη επιλογή ήταν ο Άντονι Έντουαρντς, ο Λαμέλο Μπολ στην τρίτη, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στη 12η, ο Αλεκσέι Ποκουσέφσκι στη 17η αλλά και ο Γιαμ Μαντάρ στη 47η.

Στο pick νούμερο 38, οι Γιούτα Τζαζ απέκτησαν τον Σέιμπεν Λι, ωστόσο η παραμονή του εκεί αποδείχθηκε σύντομη αφού στις 22 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, έγινε trade στους Πίστονς, οι οποίοι τον έστειλαν στη G League. Ο ίδιος έμεινε στο Ντιτρόιτ μέχρι και το 2022 ενώ στη συνέχεια μέσω trade έγινε μέλος των Γιούτα Τζαζ, οι οποίοι όμως τον έκαναν waive, με τους Φοίνιξ Σανς να υπογράφουν συμβόλαιο 10 ημερών μαζί του, χωρίς όμως να υπάρχει ανανέωση και έτσι κατέληξε τελικά στους Ράπτορς όπου την ημέρα που υπέγραψε το 10ημερο συμβόλαιο, έγινε waive με αποτέλεσμα να πάει ξανά στη G League για τους Ράπτορς 905.

Στις αρχές της σεζόν του 2022 οι Σίξερς αποφάσισαν να του προσφέρουν two way contract αλλά μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα έγινε πάλι waive, επιστρέφοντας στους Ράπτορς 905. Τελικός σταθμός του στο NBA ήταν οι Φοίνιξ Σανς στους οποίους ανήκε μέχρι και το 2024.

Τον Αύγουστο της φετινής χρονιάς υπέγραψε με τη Μανίσα, με τη φανέλα της οποίας μάλιστα πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση στο BCL κόντρα στην FMP όταν και ισοφάρισε το ρεκόρ πόντων της διοργάνωσης, έχοντας τελειώσει το ματς με 43 πόντους (10/17 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 14/18 βολές) σε 35:08 λεπτά συμμετοχής.

Λίγες ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (ενώ το όνομά του είχε συνδεθεί και με τη Φενέρμπαχτσε)και ήδη από τις πρώτες του στιγμές στο παρκέ ως παίκτης του ισραηλινού συλλόγου προκάλεσε… ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Ο ίδιος αγωνίζεται πλέον στην ίδια διοργάνωση με τον ξάδερφό του, Τρεντ Φόρεστ που παίζει στη Μπασκόνια.

Ο Σέιμπεν Λι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Euroleague σε ένα ματς κόντρα στην Αναντολού Εφές το οποίο έληξε 93-91, με τον ίδιο να είναι ο καλύτερος παίκτης για τη Μακάμπι με 23 πόντους και 5 ασίστ. Μάλιστα ακόμα και το πρώτο του καλάθι ήταν από τα κορυφαία στιγμιότυπα εκείνης της αγωνιστικής.

WELCOME TO THE EUROLEAGUE SABEN LEE 😱😱😱



What a way to get your first points in the EuroLeague 👏@MaccabiTLVBC #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/7mc0f2JdCb