Πρόβλημα στην Άλμπα Βερολίνου και με τον Μάρτιν Χέρμανσον.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωσή της η Άλμπα Βερολίνου, πέρα από τον Γουίλ Μακντάουελ-Γουάιτ, ο Μάρτιν Χέρμανσον αντιμετωπίζει και αυτός τραυματισμό, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισλανδός γκαρντ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα, έχοντας αποφύγει όμως τη σοβαρή ζημιά αλλά θα αναγκαστεί να χάσει, άγνωστό μέχρι στιγμής, αριθμό παιχνιδιών.

Στις 8 αναμετρήσεις που έχει παίξει έως τώρα ο ίδιος στην Euroleague, μετράει κατά μέσο όρο από 14,6 πόντους με 1,9 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ σε 25:38 λεπτά συμμετοχής.

Nach der heutigen MRT Untersuchung konnte bei Martin Hermannsson ein größerer struktureller Schaden im Bereich der betroffenen Achillessehne ausgeschlossen werden. Dennoch wird er uns leider die nächsten Spiele nicht zur Verfügung stehen.



