Σοβαρό πρόβλημα με τον Γουίλ Μακντάουελ-Γουάιτ προέκυψε στην Άλμπα Βερολίνου.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η Άλμπα Βερολίνου, ο Γουίλ Μακντάουελ-Γουάιτ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου αγώνα κόντρα στην Ουλμ.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος Αυστραλός γκαρντ υπέστη διάστρεμμα ποδοκνημικής και αναμένεται να χάσει αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με την ενημέρωση, χωρίς να υπάρχει ακόμα εικόνα για την πιθανή επιστροφή του.

Στους 7 αγώνες που έχει παίξει έως τώρα στην Euroleague, ο ίδιος έχει κατά μέσο όρο από 6 πόντους με 1,9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 16:44 λεπτά συμμετοχής.

🩹 VERLETZUNGSUPDATE 🩹



Will McDowell-White ist im letzten Spiel unglücklich umgeknickt. Die heute durchgeführte MRT Untersuchung zeigte einen Bänderiss im Bereich des oberen Sprunggelenkes. Wir werden leider mehrere Wochen auf Will verzichten müssen.



Get well soon, Will! 💛💙 pic.twitter.com/HZRcA07q1b