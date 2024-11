Ο Εβάν Φουρνιέ αφηγήθηκε στο επίσημο κανάλι της EuroLeague τα δύσκολα σουτ που έβαλε στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Παρασκευής (08/11) επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 94-89 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφού πέτυχε ουκ ολίγα πολύ δύσκολα και κρίσιμα σουτ για να γείρει την πλάστιγγα υπέρ των Πειραιωτών και να συμβάλει τα μέγιστα για το «διπλό».

Μιλώντας στο επίσημο κανάλι της EuroLeague, ο Γάλλος άλλοτε NBAερ αφηγήθηκε τις στιγμές κατά τη διάρκεια των μεγάλων σουτ που πέτυχε στο ντέρμπι «αιωνίων» εξηγώντας μεταξύ άλλων πως αυτά είναι σουτ που έχει δουλέψει, ενώ επισήμανε πως οι πανηγυρισμοί του δεν ήταν τίποτα το προσωπικό. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Φουρνιέ:

«Ήμασταν μπροστά για περίπου ολόκληρο το παιχνίδι και εκείνοι έτρεξαν ένα σερί, οπότε έπρεπε να σπάσουμε το μομέντουμ τους. Εμείς είχαμε μια ασυνήθιστη κατοχή και εγώ είχα την μπάλα στην κορυφή του τριπόντου. Ήθελα να κάνω κάτι να συμβεί. Σκέφτηκα ότι ο διάδρομος στα δεξιά ήταν ανοιχτός, αλλά εκείνη την ώρα πήρα ένα σουτ, πάνω στο οποίο δουλεύω κάθε ημέρα. Για αυτό και ένιωθα άνετα να το πάρω. Έβαλα λίγο περισσότερη καμπύλη και μπήκε, οπότε είμαι χαρούμενος.

Αυτά τα παιχνίδια είναι διασκεδαστικά. Για αυτό υπάρχουν. Το να κερδίζεις εκτός έδρας είναι ένα ιδιαίτερο συναίσθημα, όταν ο κόσμος συνεχίζει να φωνάζει και συνεχίζει να φωνάζει. Το να ακούς ότι σωπαίνουν, όταν σκοράρεις σε μια καλή φάση... Είναι απίστευτο συναίσθημα. Άφησα τον ενθουσιασμό μου να εκδηλωθεί, δεν ήταν τίποτα προσωπικό ο πανηγυρισμός».

"Nothing Personal" 🗣 @EvanFourmizz talks us through his CLUTCH Moment last night in the Derby of the Eternal Enemies 🔥 #EveryGameMatters pic.twitter.com/qjJYMgXirF