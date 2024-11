Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν κομβικός στη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, τελειώνοντας το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ως πρώτος σκόρερ και σημειώνοντας μεγάλα σουτ στο φινάλε.

Το τρίτο φετινό ντέρμπι της σεζόν βάφτηκε ερυθρόλευκο, με τον Ολυμπιακό να φεύγει νικητής από το ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 89-94 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 5-3 έπειτα από οκτώ αγωνιστικές στη regular season.

Από την πλευρά του, ο Εβάν Φουρνιέ ηγήθηκε επιθετικά του Ολυμπιακού, γεμίζοντας τη stat-line του με 22 πόντους (5/10 δίπ., 4/6 τρίπ.), ένα ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ, δύο κλεψίματα και μόλις ένα λάθος στα 28:30 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Γάλλος πρώην NBAer ήταν κομβικός στα τελευταία λεπτά. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε το πρώτο και μοναδικό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό κάνοντας το 83-82 με 2/2 βολές στα 3:15 για το φινάλε, με τον Φουρνιέ να απαντά με τρίποντο για το 83-85.

Στη συνέχεια ο Λεσόρ έκανε το 85-85 με 2/2 βολές και ο Φουρνιέ σκόραρε για το 85-87 ενώ ήταν εκείνος που ανέβασε τη διαφορά στο +7, κάνοντας το 85-92 στα 51" για το τέλος, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη του Ολυμπιακού.

Evan Fournier on fire, with 8 pts in the last few minutes of the #EuroLeague derby of eternal enemies, leading #OlympiacosBC to victory! pic.twitter.com/WnSuoCqdZ6