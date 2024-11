Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώριζε καθολική αποθέωση από τον κόσμο του Ερυθρού Αστέρα στο πλαίσιο του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου για την EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου στο «Aleksandar Nikolic Hall» για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και ένας διάσημος φίλαθλός του έχει την τιμητική του.

Ο λόγος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς που δίνει το παρών στο γήπεδο του Βελιγραδίου και μόλις έγινε αντιληπτός από τον κόσμο, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση. Ο θρυλικός τενίστας είδε τον κόσμο των «ερυθρολεύκων» να τραγουδά ρυθμικά το όνομά του και ο ίδιος ανταπέδωσε με χειροκρότημα.

