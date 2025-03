Ο Ερυθρός Αστέρας, δεχόμενος καλάθι τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τη Σπαρτάκ με σκορ 78-77.

Ο Ερυθρός Αστέρας στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας υποδέχθηκε τη Σπαρτάκ, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με σκορ 78-77 μετά από νικητήριο καλάθι του Ρασίρ Μπόλτον τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα.

Rasir Bolton makes the CLUTCH lay-up to WIN the match for @kkspartak! 🕶️✌️



Presented by MasterCard | NLB #ABALiga pic.twitter.com/e2NbFKxQrf