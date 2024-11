Ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε την απορία του όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης των ομάδων στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανοίγοντας συζητήσεις με τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μάικ Τζέιμς αρέσκεται να δραστηριοποιείται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δη στο «X» (σ.σ. πρώην Twitter) και αυτό έκανε για ακόμα μια φορά, εκφράζοντας μια απορία του.

Ο σταρ της Μονακό ρώτησε με μια ανάρτηση το λόγο που στο ευρωπαϊκό μπάσκετ παρουσιάζονται ολόκληρες οι αποστολές των ομάδων και όχι απλά οι αρχικές πεντάδες όπως γίνεται στο NBA.

Η απορία του αυτή, προξένησε και το ενδιαφέρον αρκετών χρηστών των social media να απαντήσουν στο εν λόγω ερώτημα, με αποτέλεσμα ο Τζέιμς να ανοίξει διάλογο με αρκετούς φανς που έσπευσαν να δώσουν αιτιολόγηση στον τρόπο παρουσίασης που συνηθίζεται στην «Γηραιά ήπειρο».

Αρκετές απαντήσεις εξ αυτών έτειναν προς την ότι στην Ευρώπη, πρωταγωνιστές μπορούν να είναι όλοι οι παίκτες και όχι μόνο όσοι ξεκινούν βασικοί.

Seriously in European basketball. Why do we announce the whole team instead of just doing the starting lineups?