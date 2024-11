Η Ζάλγκιρις αναμένεται να έχει για μία ακόμη φορά την πλήρη στήριξη των φιλάθλων της κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας από τις 15 μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου αναμένεται να δώσει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για τη συνέχεια της Euroleague, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και τον Παναθηναϊκό AKTOR στη 10η και 11η αγωνιστική αντίστοιχα.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η ομάδα από τη Λιθουανία, το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο και για τις δύο αυτές μεγάλες αναμετρήσεις καθώς για μία ακόμη φορά έγινε sold out με όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

Με αυτόν τον τρόπο το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι μπροστά στους χιλιάδες φιλάθλους των γηπεδούχων που θα έχουν γεμίσει το γήπεδο.

Double soldout - @FBBasketbol and @Paobcgr games will be played in a full @ZalgirioArena. Let’s bring the heat! 🔥 pic.twitter.com/P0w5o2d5BO