Η Ζάλγκιρις Κάουνας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Λιετκαμπέλις του Γιώργου Καλαϊτζάκη με 79-56 και προκρίθηκε στον τελικό του King Mindaugas Cup όπου ήδη περιμένει η Νεπτούνας του Γιώργου Βόβορα.

Highlights from Zalgiris victory in Citadele KMT Semi-finals, as green&whites defeated 7bet-Lietkabelis in Vilnius, 79-56. 🎞️ pic.twitter.com/tMUgYT9WC9