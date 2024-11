Οι αριθμοί του Άλεκ Πίτερς τον καθιστούν ως τον πιο εύστοχο σουτέρ τριών πόντων στην EuroLeague τις τελευταίες δύο σεζόν, όντας ο ένας από τους δύο που μετρούν πάνω από 50%.

Μπορεί ο χρόνος του προς το παρόν να έχει μειωθεί σε σχέση με την περσινή σεζόν εκτόξευσης που πραγματοποίησε, όμως ο Άλεκ Πίτερς παραμένει εξαιρετικά συνεπής στα... εκτελεστικά του καθήκοντα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής μετρά 50% φέτος από τη γραμμή του τριπόντου έχοντας 6/12 από τα 6.75μ., ενώ πέρσι κυμάνθηκε στο υψηλότατο 53.5% έχοντας 76/142.

Ο συνδυασμός αυτός φτάνει το 53.2% ευστοχίας στα σουτ τριών πόντων που έχει πάρει ο Άλεκ Πίτερς τις τελευταίες δυο σεζόν και τον καθιστά ως τον πιο εύστοχο σουτέρ της EuroLeague.

Μάλιστα, είναι μόλις ο ένας από τους δύο που μετρούν ποσοστό άνω του 50% από την περσινή σεζόν, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς του 51.8% (59/114) να ακολουθεί και να αποτελεί τον... δεινό εκτελεστή για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.

Only 2 players in EuroLeague shoot over 50% from three when we combine 2023-24 and 2024-25 season🎯

(Min 100 attempts*)



Tarik Biberovic 51.8% (59/114)

Alec Peters 53% (82/154) pic.twitter.com/XVICMNYn0Z