Αν και βρέθηκε στο -14 ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να γυρίσει το ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και να φτάσει σε μια παλικαρίσια νίκη με 81-77 μέσα στη φανατισμένη ατμόσφαιρα του «Aleksandar Nikolic Hall».

Γι' αυτό είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Γιατί μπορεί να κερδίζει ακόμα και στα άστοχα βράδια του. Γιατί δεν πρόκειται να παραδοθεί εύκολα και σε καμία ομάδα!

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «επιβιώσει» από το «κολαστήριο» του Βελιγραδίου και να φύγει με μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, δείχνοντας μέταλλο μεγάλης ομάδας.

Αρνήθηκε να χάσει. Ακόμα και όταν τα πάντα είχαν... στραβώσει για την ελληνική ομάδα, καθώς οι γηπεδούχοι ευστοχούσαν στο ένα τρίποντο μετά το άλλο δια χειρός του φοβερού Κάνααν.

Όμως όπως λένε και οι Αμερικανοί «When the Going Gets Tough, the Tough Get Going» και βγήκαν μπροστά οι μεγάλες προσωπικότητες. Ο Σλούκας, ο Ναν, ο Μπράουν, ακόμα και ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος ναι μεν είχε παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού από τον πάγκο αλλά ευστόχησε στο πιο κρίσιμο τρίποντο της βραδιάς.

Σε μια βραδιά όπου οι πράσινοι ήταν πολύ άστοχοι με 28% στα τρίποντα με μόλις 6/21 αλλά με +10 ριμπάουντ και έχοντας αναγκάσει τον Ερυθρό Αστέρα σε 19 λάθη!

Το ματς: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

Αντιστρόφως ανάλογα ήταν τα ποσοστά των δύο ομάδων στο ξεκίνημα του αγώνα ωστόσο το σκορ δεν είχε μεγάλη απόκλιση. Το δεκάλεπτο έκλεισε ισόπαλο στους 18 πόντους, με τους γηπεδούχους να είχαν 3/6 τρίποντα, ενώ οι «πράσινοι» 0/6! Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε μετρήσει 7/13 δίποντα έναντι 4/7 των γηπεδούχων αλλά η διαφορά ήταν στα λάθη με την ελληνική ομάδα να είχε 4 ασίστ για 1 λάθος, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας 5 ασίστ για 4 λάθη.

Χάρη στην καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός κατάφερε και να προηγηθεί στο σκορ με 29-30, έχοντας επιστρέψει από το -6 (18-24) με επιμέρους σκορ 12-5. Όμως δεν υπήρξε και συνέχεια. Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε ρυθμό μέσα από την ευστοχία του αποδιοργανώνοντας τελείως την άμυνα των «πρασίνων» από το run and gun παιχνίδι.

Με τον Αϊζάια Κάνααν σε τρομερό βράδυ (14π.), τον Πετρούσεφ να δίνει βοήθειες και τον Τεόντοσιτς να απασχολεί την άμυνα του Παναθηναϊκού με σκορ και δημιουργία (5π., 4ασ.) η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου πραγματοποίησε ένα τρομερό σερί 15-0 εκμεταλλευόμενη το «πράσινο» blackout και εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +14 (44-30)! Ήταν το διάστημα όπου τίποτε δεν λειτουργούσε σωστά για το «τριφύλλι».

Παρόλα αυτά πρόλαβε να «ψαλιδίσει» τη διαφορά και να τη ρίξει σε μονοψήφιο νούμερο με τη λήξη του ημιχρόνου (46-38) και αυτό έγινε όταν πίεσε περισσότερο τους γηπεδούχους βρίσκοντας καλάθια στο ανοικτό γήπεδο. Μάλιστα θα μπορούσε να πλησιάσει και περισσότερο με τη λήξη του β' δεκαλέπτου αλλά ο Λεσόρ είχε 0/2 βολές. Το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ήταν τα τρία φάουλ του Ναν τα οποία προήλθαν από τεχνική ποινή. Ο Αμερικανός δεν είχε μπει στο πνεύμα του αγώνα (3π., 1/3 σουτ στο ημίχρονο και δη σε 10:46') με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να είχαν στερηθεί τον βασικότερο πόλο σκοραρίσματος.

Καλό ημίχρονο είχαν πραγματοποιήσει οι Μπράουν (6π., 4ασ., 3ριμπ.), Παπαπέτρου (7π.) και Λεσόρ (7π., 6ριμπ., 1ασ., 1κλ.) ενώ από τον Ερυθρό Αστέρα που σούταρε 8/16 τρίποντα έναντι 1/8 του Παναθηναϊκού καλύτεροι ήταν οι Κάνααν (14π., 1/1δίπ., 4/4τρ.), Κάλινιτς (10π.) και Τεόντοσιτς (5π., 4ασ.)

Η διαφορά επέστρεψε και πάλι στο +14 για τον Ερυθρό Αστέρα με την έναρξη του β' ημιχρόνου με back to back τρίποντα των Κάλινιτς και Νέντοβιτς για το 52-38 στο 22'. Παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι η ελληνική ομάδα είχε μόλις 1/11 τρίποντα, κατάφερε να επιστρέψει στο ματς χάρη στις καλές άμυνες που έβγαλε και να μειώσει σε 56-55 με επιμέρους σκορ 17-4. Μάλιστα είχε την ευκαιρία να προσπεράσει αλλά και πάλι ο Λεσόρ είχε 0/2 βολές για να κλείσει η 3η περίοδος στο 58-55 με layup του Ντος Σάντος.

Η τελευταία περίοδος ήταν... αίμα και άμμος. Ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στο +6 (63-57 στο 33') ενώ ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ήταν άστοχος έξω από τα 6.75 μέτρα. Σε αντίθεση με τα τελευταία ματς οι «πράσινοι» έβρισαν συνεχώς σίδερο από την περιφέρεια και πέταγαν στα σκουπίδια πολλές ευκαιρίες. Κατάφεραν να πλησιάσουν στον πόντο (63-62) στα μέσα της 4ης περιόδου και παρά την άνοδο του Γιάγκο Ντος Σάντος για τον Ερυθρό Αστέρα, ξεκίνησε η πράσινη ευστοχία που τόσο πολύ είχε λείψει σε όλο το ματς. Μετά τα 1/11 έως τη 3η περίοδο ακολούθησαν 4/8 τρίποντα, με τον Κώστα Σλούκα να...εμφανίζεται ξανά και να κάνει τη διαφορά για το προσπέρασμα με 71-72 στα 2:52 πριν από το τέλος.

To «γκραν γκινιόλ» συνεχίστηκε! Ο Χουάντσο είχε 0/2 βολές στο 1:24 πριν από το τέλος και ο Πετρούσεφ με τρίποντο στο 1:05 έδωσε προβάδισμα με 77-75 στην ομάδα του. Ο Ναν «απάντησε» για το 77-77 ενώ αστόχησε ο Νέντοβιτς με τον Λορέντζο Μπράουν να κερδίζει φάουλ στα 5.2'' για το τέλος και με 2/2 βολές να φέρνει τον Παναθηναϊκό στο +2 (77-79). O Τεόντοσιτς έκανε... airball και ο Ναν με 2/2 βολές διασφάλισε την πράσινη νίκη και το 5-2 στην κατάταξη.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: Στην αντίδραση του Παναθηναϊκού τη στιγμή που ο Ερυθρός Αστέρας κρατούσε σταθερά διαφορά μεταξύ 10-14 πόντων, στην καλή του άμυνα στην τελευταία περίοδο και συνολικά στο δεύτερο ημίχρονο με 31 πόντους παθητικό, όπως επίσης και στην προσωπικότητα του Κώστα Σλούκα στο τέλος, ο οποίος το... πήρε πάνω του και έφερε τον Παναθηναϊκό σε θέση ισχύος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Κώστας Σλούκας «μίλησε» και πάλι την κρίσιμη στιγμή με σκορ (5 πόντοι) και δημιουργία (την ασίστ στον Μήτογλου) έχοντας στο σύνολο 10 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Σταθερά θετικός ο Χουάντσο με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και βοήθειες από τον Ναν (13π.) στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας... πάρει μπροστά.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Δεν βοήθησε Νέντοβιτς (2/7 σουτ), αλλά ούτε και ο ΜακΙντάιρ (2/7 σουτ επίσης).

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ: Τρομερό ματς από τον Αϊζάια Κάνααν ο οποίος είχε 20 πόντους με 1/1 δίποντο και 6/7 τρίποντα!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τα 15/30 τρίποντα του Ερυθρού Αστέρα, τα +10 ριμπάουντ του Παναθηναϊκού αλλά και το 59% στα δίποντα των πρασίνων.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ: Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας (3/11, 20:15) στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχθεί την Τσεντεβίτα/Ολίμπια (4/11, 20:00).

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 46-38, 58-55, 77-81.