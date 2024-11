Η Ζάλγκιρις πήρε οριακή νίκη κόντρα στη Μονακό με σκορ 63-62, ωστόσο το ματς παραλίγο να «αμαυρωθεί» από ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν.

Η Ζάλγκιρις πήρε την εντός έδρας νίκη κόντρα στη Μονακό με σκορ 63-62 και παρέμεινε στη κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague με απολογισμό έξι νίκες και μια ήττα.

Ωστόσο ο αγώνας παραλίγο να στιγματιστεί από ένα εξαιρετικά θλιβερό περιστατικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του basketnews, ένας οπαδός της Ζάλγκιρις έπαθε καρδιακή ανακοπή και για 20 λεπτά γινόταν προσπάθεια προκειμένου να επανέλθει εν ζωή. Με το παιχνίδι να βρίσκεται σε εξέλιξη, η προσπάθεια σύσσωμης της ιατρικής ομάδας του σταδίου απέδωσε καρπούς και ο φίλος της ομάδας του Κάουνας βρίσκεται τώρα σε σταθερή κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο χώρος γύρω από τον οπαδό είχε καλυφθεί από ένα μαύρο σεντόνι προκειμένου να διαφυλαχθεί η απαραίτητη ιδιωτικότητα.

Near-death scare in Kaunas: a spectator passed out and was being resuscitated for more than 20 minutes during Zalgiris' game against Monaco in the EuroLeague 🙏 pic.twitter.com/urqpLzjN6d