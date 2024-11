Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε στο γήπεδο για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα υπό τις αποδοκιμασίες του κόσμου που είχε μαζευτεί έξω από αυτό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroelague, στο «Aleksadar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου, στο δεύτερο μέρος της «διαβολοβδομάδας».

Την ώρα όπου η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε στο γήπεδο, έξω από αυτό είχε μαζευτεί μία μερίδα οπαδών οι οποίοι άρχισαν να αποδοκιμάζουν το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, την ώρα που αποβιβαζόταν από το πούλμαν.

We are here ☘️



📍Aleksandar Nikolic Hall#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/jvfcOh8Mpn