Το Halloween έφτασε και... στο Κάουνας και οι παίκτες της Ζάλγκιρις ετοιμάστηκαν κατάλληλα για την περίσταση.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας πήρε τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα επικρατώντας στις λεπτομέρειες με 86-84, μπαίνοντας έτσι με το «δεξί» στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Απόψε ωστόσο, είναι η ημέρα του Halloween, με το έθιμο να έχει διαδοθεί πλέον και εκτός των ΗΠΑ, φτάνοντας όπως φαίνεται μέχρι και τη Λιθουανία. Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι, όπως φαίνεται και μέσα από τη φωτογραφία που δημοσίευσε η ομάδα από το Κάουνας, ετοιμάστηκαν κατάλληλα να γιορτάσουν.

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους ντύθηκε Χάρι Πότερ, ο Μπράντι Μάνεκ φόρεσε ένα φούτερ όπου φαίνεται το φως μέσα από μία χαραγμένη κολοκύθα ενώ μεταξύ άλλων φαίνεται και ο Ίγκνας Μπραζντέικις που είναι ντυμένος σαν τον χαρακτήρα του «Pennywise» από το μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ «It».

Trick or treat? Have a scary & funny Halloween all! 🎃👻 pic.twitter.com/YpnXGhDGYD