Παναθηναϊκός: Ένας χρόνος μεγαλείου Κέντρικ Ναν

Σαν σήμερα πριν ένα χρόνο, ο Κέντρικ Ναν υπέγραφε το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, με το τριφύλλι να στέκεται σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη, εκπληκτικός σκόρερ, σπουδαίος ηγέτης. Σαν σήμερα, στις 31 Οκτώβρη του 2023 ο Κέντρικ Ναν υπέγραφε το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Πρωταγωνιστής τόσο στην κατάκτηση της Euroleague από τους πράσινους, όσο και στο πρωτάθλημα με ανατροπή από 0-2 κόντρα στον Ολυμπιακό. Συνεχίζει και φέτος με το πόδι στο... γκάζι. Η πράσινη ΚΑΕ με ανάρτηση της θύμισε στον κόσμο της την ημέρα που ο Ναν έγινε παίκτης του Παναθηναϊκού.

A year of hustle and… cold moments on the floor!



A year of “Nunn Better” majesty 🏆💚



On this day in 2023, Kendrick Nunn signed his contract to join our team. Rest is history…