H Zάλγκιρις ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ σε μια σπουδαία κίνηση.

Πλέον είναι και επίσημο. Ο Σαμς Σαράνια, μετέφερε πως η Ζάλγκιρις έχει έρθει σε συμφωνία με τον Λόνι Γουόκερ και λίγο μετά ήρθαν οι Λιθουανοί να το επιβεβαιώσουν. Η ομάδα του Κάουνας ανακοίνωσε την απόκτηση του και πλέον ανεβαίνουν επίπεδο στα γκαρντ.

Την περασμένη χρονιά, ο 25χρονος γκαρντ (1,93 μ.) αγωνιζόταν με τη φανέλα των Νετς και είχε κατά μέσο όρο από 9,7 πόντους με 2,2 ριμπάουντ αλλά και 1,3 ασίστ στα 17 λεπτά που έπαιζε. Έκανε το ξεπέταγμα στην καριέρα του στους Λέικερς.

Το συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και ρήτρα NBA buyout που θα ισχύει μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο Ταϊρόν Γουάλας.

Zalgiris Kaunas adds a player with significant NBA experience, as the club signed 25-year-old Lonnie Walker IV until the end of the season. 🔥



Welcome to Kaunas, Loonie! 💚 pic.twitter.com/cLj8KoFyGB