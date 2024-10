Η Ζάλγκιρις ολοκληρώνει τη μεγάλη συμφωνία με τον Λόνι Γουόκερ, τον οποίο ήθελε και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, η Ζάλγκιρις Κάουνας κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον Λόνι Γουόκερ ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη λιθουανική ομάδα.

Την περασμένη χρονιά, ο 25χρονος γκαρντ (1,93 μ.) αγωνιζόταν με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς και είχε κατά μέσο όρο από 9,7 πόντους με 2,2 ριμπάουντ αλλά και 1,3 ασίστ στα σχεδόν 17 λεπτά που βρισκόταν εντός παρκέ.

Το συμβόλαιο θα περιλαμβάνει και ρήτρα NBA buyout που θα ισχύει μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να φαίνεται πως έχει βρει στο πρόσωπό του τον παίκτη που θα καλύψει το κενό που άφησε ο Ταϊρόν Γουάλας.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Λος Άντζελες Λέικερς ενώ είχε επιλεχθεί από τα «σπιρούνια» με το 18ο pick του draft του 2018.

Lonnie Walker IV will sign with Zalgiris Kaunas of the Euroleague, agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells me and @BobbyMarks42. The deal will include an NBA buyout clause until Feb. 18. The 25-year-old G has averaged 10 points in 20 minutes a game in six NBA seasons. pic.twitter.com/0ooJDpUTXy