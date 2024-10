Τίτος Κομνηνός: Ένας άνθρωπος του επιχειρείν που λάτρευε το μπάσκετ

Ο Χρήστος (Τίτος) Κομνηνός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, ένας άνθρωπος με εξέχουσα παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο και ο οποίος ήταν αγαπητός στον χώρο του μπάσκετ για τη δραστηριοποίησή του στα κοινά της FIBA και της Εφές.

Μπορεί το όνομά του να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ φίλαθλο κοινό, αλλά αποτέλεσε έναν άνθρωπο ο οποίος το συνέδεσε έντονα με τον χώρο της πορτοκαλί μπάλας.

Ήταν αγαπητός από τεράστιες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μάλιστα υπήρξε και στενός φίλος του προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν. Ο Τίτος Κομνηνός γεννήθηκε το 1943 στην Κωνσταντινούπολη και έγινε γνωστός στον χώρο του επιχειρείν από τις ηγετικές θέσεις στις οποίες κατείχε σε μεγάλες εταιρείες όπως η Coca Cola, η Παπαστράτος, η Shelman AE, η ΕΛΜΑΡ ΑΕΕ και τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Οι ηγετικές του ικανότητες αποτυπώθηκαν από το γεγονός ότι υπήρξε Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ήταν μέλος του ΔΣ της FINANSBANK στην Τουρκία, της Αναντολού Έφες στην Τουρκία όπως επίσης σε ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ και Ομίλου Πλαστικά Θράκη. Μάλιστα το 2004 ήταν Επικεφαλής στην οργάνωση της Τελετής Έναρξης και Λήξης συμμετέχοντας εθελοντικά στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.

Όσο για την σχέση του με το μπάσκετ; Εκτός του ότι είχε υπάρξει μπασκετμπολίστας στην Εφές, στη συνέχεια διετέλεσε και μέλος του Δ.Σ. της τουρκικής ομάδας και μάλιστα πανηγύρισε την κατάκτηση των τροπαίων της Euroleague με τον Εργκίν Άταμαν. Ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» είχε αναπτύξει στενή φιλία με τον Τίτο Κομνηνό και μάλιστα με χαρακτηριστική ανάρτηση θέλει να του αποτίσει φόρο τιμής γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ο αδερφός Τίτο δεν ήταν μόνο ένας υπέροχος φίλος αλλά και ένας μεγάλος αδερφός που ήταν πάντα δίπλα μου στην Αθήνα, κάποιος από τον οποίο ένιωθα αδελφική φροντίδα και πατρική στοργή. Ήταν ο πιο θετικός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ, με τεράστια αγάπη για τον αθλητισμό και το μπάσκετ. Με άφησες μόνο στην Αθήνα αδερφέ Τίτο. Η ευρωπαϊκή κοινότητα μπάσκετ έχασε έναν πραγματικά αξιόλογο άνθρωπο. Είμαι πολύ, πολύ λυπημένος. Πάντα συνήθιζες να λες "BEKLE" με την υπέροχη τουρκική προφορά σου. Τώρα, πώς θα περιμένουμε, Τίτο; Καλό παράδεισο να αναπαύεται η ψυχή σου αδερφέ Τίτο» ανέφερε ο Άταμαν.

'Ηταν ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχοντας φιλίες με εξέχουσες προσωπικότητες ενώ πρόσφατα έδωσε το «παρών» και στο σεμινάριο των προπονητών της Euroleague, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα. Μάλιστα είχε εργαστεί για πολλά χρόνια στη FIBA, έχοντας διατελέσει και μέλος των οικονομικών επιτροπών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ.

The EHCB mourns the passing of Titos Komninos and sends its condolences to his family and relatives. Titos Komninos had a unique personality. He will be remembered with love and we cherish the moments he spent with our members, most recently in the EHCB Coaches Congress in Athens pic.twitter.com/FYDPYIsNpy