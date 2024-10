Ένα πρόβλημα με τις γραμμές στη μία ρακέτα του «Zalgirio Arena» στάθηκε αρκετό για να υπάρξει μικρή διακοπή στην αναμέτρηση μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και της Μακάμπι.

Πολλά έχουν συμβεί κατά καιρούς στα παρκέ. Ευτράπελα και περίεργα. Όπως συνέβη κάτι αντίστοιχο και στο παιχνίδι Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα είχαν τοποθετηθεί λάθος τα αυτοκόλλητα στις πλαϊνές γραμμές της ρακέτας, δηλαδή τα σημεία που έπρεπε να κάθεται ένας παίκτης κατά τη διάρκεια των βολών.

Μόλις έγινε αντιληπτό, αμέσως κινητοποιήθηκαν οι άνθρωποι των γηπεδούχων προκειμένου να τοποθετηθούν νέα αυτοκόλλητα στη σωστή τους θέση.

The issues with the court lines led to a stoppage in the Fenerbahce-Maccabi game 👀 pic.twitter.com/hrJcXxRK69