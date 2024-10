Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» ιδανικά το πρώτο ημίχρονο στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με τον Κέντρικ Ναν να ξεδιπλώνει το ταλέντο του στη μάχη ένας με έναν και να εκτελεί από κοντά, διαμορφώνοντας το 46-35 για το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στη Τουρκία, σε ματς για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κέντρικ Ναν ανέλαβε την τελευταία επίθεση των «πράσινων», θέλοντας να εξαντλήσει και τα 24 δευτερόλεπτα που απέμεναν για την ανάπαυλα.

Ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» νίκησε στα ίσα τον προσωπικό του αντίπαλο, Γούειντ Μπάλντγουιν, αφήνοντας αριστοτεχνικά τη μπάλα στο καλάθι της Φενέρμπαχτσε διαμορφώνοντας το 46-35 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στο πρώτο μέρος ο Κέντρικ Ναν «σταμάτησε» στους 12 πόντους.

Slow it down, then get to the rim 🥵@nunnbetter_ showing young hoopers how it’s done ✔️ #EveryGameMatters pic.twitter.com/bKrr8MGCnL