Ο Παναθηναϊκός έκανε «ονειρικό» ντεμπούτο στο ανακαινισμένο του σπίτι, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου με σκορ 94-79 και την... εναλλακτική κάμερα της αναμέτρησης να επιφυλάσσει κάποια εντυπωσιακά πλάνα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, νικώντας στην πλήρως ανανεωμένη έδρα του την Μπάγερν Μονάχου με σκορ 94-79, πραγματοποιώντας το «απόλυτο» μετά από δύο αγωνιστικές στην Euroleague.

Όσο οι «πράσινοι» πραγματοποιούσαν την επιβλητική τους εμφάνιση κόντρα στους Βαυαρούς, με τη «φλεγόμενη» κερκίδα και τα 40 λεπτά στο πλάι τους, η παρακάμερα του αγώνα δημιούργησε ένα απολαυστικό υλικό γεμάτο πλούσιες στιγμές από το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ.

🎥☘️ Behind The Scenes



Watch behind the scenes footage of the most green night in our new home 👀#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/Ppa74E3aiF