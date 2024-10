Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στα «αποκαλυπτήρια» του νέο του σπιτιού, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να κάνουν επιβλητική είσοδο σε ένα «καταπράσινο» σκηνικό.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς υποδεχόμενος την Μπάγερν Μονάχου στο πλήρως ανακαινισμένο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» θέλουν να «ντουμπλάρουν» τις νίκες τους μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί της Άλμπα στη πρεμιέρα της Euroleague, έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό τους οι οποίοι από νωρίς έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετικά όμορφη ατμόσφαιρα.

The Champ @nunnbetter_ makes his way onto the renovated floor of the Oaka!



