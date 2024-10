Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε στη νέα της έδρα την Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας των Μαδριλένων με σκορ 97-89, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Σαμπάζ Νέιπιερ ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ντεμπούτο στο νέο της σπίτι, καθώς επικράτησε της φιναλίστ της περσινής Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 97-89, πραγματοποιώντας «παραμυθένιο» ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση.

Για τους Βαυαρούς ξεχώρισε ο Σαμπάζ Νέιπιερ που πέτυχε 25 πόντους, ενώ για τους φιλοξενούμενους σε εξαιρετικό βράδυ βρέθηκε Ντζάναν Μούσα που ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, έχοντας και την ώθηση της κερκίδας στο πλευρό τους. Με ένα εμφατικό 16-9, οι Βαυαροί είχαν υπό τον έλεγχο τους τον ρυθμό του ματς, μέχρι που οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τα πατήματα τους. Με ένα τρίποντο του Σαμπάζ Νέιπιερ, η Μπάγερν συγκρατούσε το προβάδισμα των επτά πόντων (25-18), δύο λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι Μαδριλένοι όμως, με κύριους εκφραστές των επιθέσεων τους, τον Ιμπάκα και τον Ντεκ ισοφάρισαν το παιχνίδι σε 26-26, πριν ο Ρατάν Μέις της Ρεάλ εξαπολύσει μια τρίποντη βόμβα από το κέντρο του γηπέδου, στη λήξη της περιόδου, με το οποίο οι φιλοξενούμενοι πήγαν στη διακοπή με προβάδισμα 29-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι δεν έδειξαν να πτοούνται και παρέμειναν μαχητικοί, ακολουθώντας κατά πόδας την Ρεάλ, με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Οι άμυνες ήρθαν σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι παίκτες και από τα δύο στρατόπεδα έφταναν με άνεση στο αντίπαλο καλάθι. Όσο κυλούσαν τα λεπτά, καμία ομάδα δεν κατάφερε να αποσπαστεί της άλλης, με αποτέλεσμα το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρωθεί με σκορ 52-51 υπέρ της Μπάγερν, με τις δύο πλευρές να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της επανάληψης.

