Η Ζαλγκίρις πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπαρτσελόνα, την οποία υποδέχεται σε παιχνίδι για την πρεμιέρα της φετινής Euroleague, με τον Ίγκνας Μπραζντέικις να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι.

Η Ζαλγκίρις υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στη πρώτη αγωνιστική της Euroleague, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον πρώην «ερυθρόλευκο» Ίγκνας Μπραζντέικις, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε 10 πόντους, με 80% ευστοχία, μαζεύοντας παράλληλα και τέσσερα ριμπάουντ.

Το «κερασάκι στη τούρτα» της εμφάνισης του Λιθουανού στο πρώτο μέρος ήταν το δύσκολο καλάθι που πέτυχε από κοντά, νικώντας αφενός κάθε αντίπαλο, αλλά παράλληλα και τον χρόνο, ξεσηκώνοντας την «πράσινη» κερκίδα.

