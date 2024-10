Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άλμπα Βερολίνου στη πρεμιέρα της φετινής Euroleague, με τον σέντερ των «πράσινων», Ματίας Λεσόρ να ευστοχεί σε σουτ μέσης απόστασης.

Ο Ματίας Λεσόρ «έσπασε το ρόδι» της φετινής Euroleague, καθώς ο σέντερ του Παναθηναϊκού σκόραρε απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, στο εναρκτήριο παιχνίδι της φετινής διοργάνωσης, σημειώνοντας τους πρώτους πόντους της χρονιάς.

Ο Γάλλος διεθνής πήρε την πάσα από τον Κέντρικ Ναν και ο ψηλός του «τριφυλλιού» τη μετουσίωσε σε ασίστ με καλάθι από το ύψος της γραμμής των βολών.

First points of the new season! @Paobcgr pic.twitter.com/Qd69aavdZR