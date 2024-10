Ο Γιώργος Κούβαρης βρίσκεται στο Βερολίνο με την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR και γράφει τις σκέψεις του ενόψει της πρεμιέρας των «πρασίνων» στον... τόπο του εγκλήματος, εκεί όπου οι «πράσινοι» στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης πριν από τέσσερις μήνες.

Η μυρωδιά της σαμπάνιας ακόμα θα υπάρχει στα αποδυτήρια της Uber Arena. Οι εικόνες με τους παίκτες του Παναθηναϊκού μοιάζουν να έχουν «στοιχειώσει» κάθε γωνιά του γηπέδου. Οι φωνές των πανηγυρισμών ίσως να αντιλαλούν ακόμα στους διαδρόμους. Το γεμάτο χαμόγελο «guys? Do you remember? Three months ago in the locker room, what Kostas told you. Follow this guy (σ.σ. τον προπονητή), you will be in the Final Four and you will win the Final Four» του Αταμάν απλώνεται ακόμα (θα) βρίσκεται ανάμεσα στους τοίχους.

Ποιος να το περίμενε. Ότι η επιστροφή στο Βερολίνο για την αναμέτρηση με την Άλμπα θα συνδυαζόταν με την πρεμιέρα της αμέσως επόμενης αγωνιστικής χρονιάς στην Euroleague. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν τον περασμένο Μάιο «ξύπνησαν» και πάλι το μεσημέρι της Τετάρτης. Όταν ακριβώς «προσγειώθηκε» η αποστολή του Παναθηναϊκού στην γερμανική πόλη.

Εκεί όπου τον περασμένο Μάιο έμελλε να γραφτεί με χρυσά γράμματα άλλη μια σελίδα στο πολυσέλιδο βιβλίο των «πράσινων» επιτυχιών. Εκεί όπου «ράφτηκε» το έβδομο αστέρι. Εκεί όπου «ο βασιλιάς επέστρεψε» σύμφωνα με το μότο (και τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια) στις τάξεις των πρωταθλητών Ευρώπης. Αν μη τι άλλο η φετινή πρεμιέρα δεν θα έχει καμία σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Επιστροφή στον τόπο του... εγκλήματος ή αν προτιμάτε επιστροφή στην «Γη της (μπασκετικής) Επαγγελίας» για τον Παναθηναϊκό.

Το μισογεμάτο ή μισοάδειο ποτήρι

Η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις για την ιδιαίτερη, αυτή, πρεμιέρα έδιναν και έπαιρναν στην αποστολή της ομάδας. Παικτών και όχι μόνο. Άλλωστε το Βερολίνο δεν συνδυάζεται μόνο με την πρόσφατη κατάκτηση της Euroleague, αλλά στο ίδιο γήπεδο (έστω και με διαφορετική τότε ονομασία) είχε σκαρφαλώσει και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Το 2009. Τότε που παρουσιάστηκε στην Euroleague η -κατά γενική ομολογία- καλύτερη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης. Με λίγα λόγια ο Παναθηναϊκός (θα) νιώθει σαν το... σπίτι του στο Βερολίνο.

Βέβαια όπως λέει ο θυμόσοφος λαός «κάθε αρχή και δύσκολη» και φυσικά «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός». Και οι «πράσινοι» καλούνται να κάνουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες μπορεί να (τους) παρουσιαστούν. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο στο ξεκίνημα της χρονιάς. Με εξαίρεση τα φιλικά με Εφές στη Σλοβενία και Μπάγερν στην Κύπρο, η γενικότερη εικόνα του τριφυλλιού δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.

Λογικό να συμβαίνει; Λογικό θα πω εγώ. Τους λόγους τους εξήγησα και πρόσφατα. Δεν μπορεί μια ομάδα να λειτουργήσει σωστά όταν δεν προπονείται σωστά έχοντας τόσες πολλές απουσίες. Λογικά από εδώ και στο εξής θα βλέπουμε κατά πόσο θα «ρολάρει» ή όχι. Το αφήνουμε αυτό. Πάμε στο «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός».

Είναι γεγονός ότι η Άλμπα δεν είναι ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Ίσως να πρόκειται (βάσει ρόστερ και των όσων ισχύουν αυτή τη στιγμή) για την πιο αδύναμη ομάδα της Euroleague. Και εδώ τίθεται ένα (όχι και τόσο μεγάλο) ερώτημα. Είναι καλό που ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει από ένα (θεωρητικά μιλώντας πάντα) εύκολο ματς ή κακό γιατί μπορεί να πέσει σε μια «παγίδα» όπου δύσκολα θα πέσουν οι υπόλοιπες ομάδες με τους ίδιους στόχους.

Εδώ εξαρτάται πώς θα δει κάποιος το ποτήρι. Μισογεμάτο ή μισοάδειο . Μισογεμάτο επειδή είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση να πάρει τα... πάνω του με μια εύκολη νίκη απέναντι σε έναν (σαφώς πιο) υποδεέστερο αντίπαλο, μισοάδειο διότι σε περίπτωση «γκέλας» θα πρόκειται για γκέλα μεγατόνων και θα πρέπει να την καλύψει σε πολύ δυνατές έδρες και απέναντι σε ομάδες με τους ίδιους στόχους.

Αποδυναμωμένη η Άλμπα

Όμως ας μην γελιόμαστε. Μπορεί να μπει στην ίδια ζυγαριά ο Παναθηναϊκός με την Άλμπα; Μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι θα κινδυνεύσουν οι «πράσινοι» από την γερμανική ομάδα; Συγγνώμη αλλά δεν πρέπει καν να το συζητάμε όταν στη μία πλευρά του παρκέ υπάρχει η πρωταθλήτρια Ευρώπης και στην άλλη η ουραγός που τερμάτισε τελευταία και καταϊδρωμένη με πέντε νίκες σε 34 ματς. Ε, σοβαροί να είμαστε. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κινδυνεύσει από την Άλμπα.

Και να έλεγα ότι θυμίζει περσινό Παναθηναϊκό και φέτος έκανε τόσο μεγάλη ρελάνς στην offseason; Θεωρώ ότι μιλάμε για ομάδα η οποία όχι μόνο δεν ενισχύθηκε αλλά αποδυναμώθηκε κιόλας έχοντας χάσει τους Γιοχάνες Τίμαν και Στέρλινγκ Μπράουν.

Στη θέση τους αποκτήθηκαν ο Τρέβιον Γουίλιαμς από την Ουλμ (σ.σ. καλός παίκτης αλλά και πάλι δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα του Παναθηναϊκού) και ο Αυστραλός Γουίλ ΜακΝτάουελ-Γουάιτ. Οπότε αντιλαμβάνεστε για τι αποτυχία μεγατόνων θα μιλάμε εάν στραβοπατήσει ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα. Τολμώ να πω ότι δεν πρόκειται.

Στο μεταξύ αμφιβάλλω εάν γνωρίζει κανείς στο Βερολίνο ότι ξεκινάει η Euroleague. Σε μια μόνο περιπλάνηση στους δρόμους της πόλης και μέχρι να φτάσω στην προπόνηση της ομάδας, σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά εστίασης υπήρχαν ταμπέλες για ζωντανό «Fußball» (σ.σ. ε, εντάξει είχε και Champions League χθες) στις τηλεοράσεις και όχι για μπάσκετ. Αν δεν μένει κάποιος κοντά στην Uber Arena ή αν δεν έχει κάποια δουλειά να περάσει από εκεί, τότε λίγοι είναι αυτοί που το γνωρίζουν από αναρτήσεις στους δρόμους της πόλης. Αν και εδώ που τα λέμε το γήπεδο αναμένεται να γεμίζει.

Η ευκαιρία του Όσμαν

Μιας και ανέφερα προπόνηση. Οι «πράσινοι» δεν προπονήθηκαν την Τετάρτη (2/10) στην Uber Arena αλλά σε ένα βοηθητικό γήπεδο. Πολύ μικρό. Καμία σχέση με τα βοηθητικά στο ΟΑΚΑ. Όχι αυτά που φτιάχνονται τώρα και θα έχουν προδιαγραφές NBA, αλλά για τα προηγούμενα. Τα πιο παλιά. Η Uber Arena φιλοξένησε συναυλία και γενικά φιλοξενεί πολλά events. Μέχρι... χόκεϊ έχει την Κυριακή. Πάλι καλά που υπήρχε και αυτό το βοηθητικό για να προπονηθούν οι «πράσινοι».

Τα ευχάριστα νέα ήρθαν από τον Λορέντζο Μπράουν. Πατάει καλά, προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο. Αταμάν δεν είμαι αλλά αν το ματς κυλήσει όμορφα και ωραία για τον Παναθηναϊκό, ας παίξει τόσο... όσο για να παίρνει ρυθμό. Δεν υπάρχει λόγο για να πιεστεί. Ξαναλέω. Καθαρά προσωπική και μόνο άποψη.

Αντίθετα έχω δύο αστερίσκους που περιμένω να δω σε αυτό το ματς: Ο πρώτος αφορά τον Τσέντι Όσμαν. Από τη στιγμή που έχει «κοπεί» από την ελληνική επτάδα (με αποτέλεσμα να μην πάρει μέρος και στο Super Cup) θα αγωνίζεται (προς το παρόν τουλάχιστον) μόνο στα ματς της Euroleague. Και το παιχνίδι με την Άλμπα είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ανεβάσει στροφές. Το έχει και ο ίδιος ανάγκη, το(ν) έχει και ο Παναθηναϊκός ανάγκη. Εικάζω ότι θα δούμε... πολύ Όσμαν σε αυτό το παιχνίδι.

Ο δεύτερος αστερίσκος αφορά τα «τεσσάρια» του Παναθηναϊκού. Ούτε ο Μήτογλου έχει βρεθεί σε καλή κατάσταση ακόμα αλλά ούτε και ο Χουάντσο. Και για εκείνους είναι μια πολύ καλή ευκαιρία προκειμένου να πάρουν ψυχολογία και να «λυθούν» ενόψει της συνέχειας. Από εδώ και στο εξής τα ματς θα είναι συνεχόμενα. Ό,τι προετοιμασία, έγινε-έγινε. Τώρα οφείλουν να είναι όλοι έτοιμοι για τον «μαραθώνιο» της Euroleague.

Και τα πράγματα θα είναι εκ των πραγμάτων δύσκολα για τον Παναθηναϊκό καθώς μέσα στον Οκτώβριο έχει να δώσει έξι ματς στην Euroleague, εκ των οποίων τα τέσσερα εκτός έδρας (με Άλμπα, Παρί, Ρεάλ και Φενέρ). Και συν τοις άλλοις, μεσολαβεί και ντέρμπι πρωταθλήματος στην Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Αυτά προς το παρόν από το Βερολίνο. Καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία!