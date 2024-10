To SKWEEK σε συνεργασία της Euroleague ξεκινάει μια σειρά από podcast, με πρώτο καλεσμένο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Μια νέα σειρά Podcast, το «Best In Class», κάνει... τζάμπολ μέσω του SKWEEK σε συνεργασία με την Euroleague!

«Εγκαίνια» θα κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με το SKWEEΚ να δίνει «γεύση» με σχετικό trailer όσον αφορά το 1ο επεισόδιο το οποίο θα βγει στον «αέρα» το απόγευμα της Τετάρτης (2/10, 17:00).

Σύμφωνα και με την σχετική ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «μοιράζεται το όραμα και τις σκέψεις του για το ευρωπαϊκό μπάσκετ» ενω στο teaser υπάρχει και ερώτηση για τη σχέση του με τους αδερφούς Αγγελόπουλους: «Δεν είναι για την κάμερα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό trailer

